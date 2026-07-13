I uprkos tome što postoje zahtevi da Wizz Air prihvati nalaze regulatora i uskladi poslovanje sa propisima Republike Srbije, ova kompanija nastavlja sebe da predstavlja kao žrtvu.

Nakon što su nedavno pokrenuli peticiju pod nazivom „Ne gasite Wizz Air bazu u Beogradu“, sada su održali konferenciju za novinare. A ona nije služila za postavljanje pitanja, već za to da na njoj ispričaju ono što oni žele...

Naime, na konferenciji za medije na vrlo bitna pitanja Alo! koja se tiču direktno bezbednosti putnika koji koriste usluge ovog avio-prevoznika - oni nisu želeli da odgovore! Rečeno nam je da se za odgovore obratimo - PR službi.

Novinarka Alo! postavila je ključna pitanja koja se tiču direktno života putnika koji se opredele za njihove usluge!

Pitala je najpre: Da li ste legalizovali poslovanje u Srbiji i da li vam neproverene kompanije i dalje održavaju avione?

Potom je upitala takođe i sledeće:

- Imali ste niz propusta u održavanju. Zašto odbijate da ih ispravite, zašto rizikujete bezbednost putnika? Ko vam sada održava avione - firme koje imaju licence ili one neproverene i jeftinije?

Takođe, poslednje ali ne manje bitno pitanje naše novinarke bilo je:

- Wizzair često ima probleme sa motorima avionima. Zato ste imali kašnjenja i prirodna sletanja. Da li to očekuje putnike u Srbiji?

Iako su postavljena jasna i koncizna pitanja, predstavnica ove kompanije na ista je odgovorila vrlo uopšteno i šturo.

Ponavljala je u nekoliko rečenica kako im je "bezbednost putnika na prvom mestu". Njihovo poslovanje nazvala je "besprekornim" iako su se putnici ranije suočavali sa raznim problemima. Na kraju, rekla je da se za sva druga pitanja obratimo njihovoj PR agenciji.

Dakle, osim šturog odgovora ono što sve putnike zanima, a to je njihova bezbednost na letu, za njih je tek - sporedna stvar!

Mada, od ovakve konferencije se i nije moglo mnogo očekivati, ako se uzmu u obzir i ranija poslovanja i brojne greške, ali i činjenica da su samu konferenciju zakazivali za „ponedeljak, 11. jul“, iako taj datum nije bio ponedeljak, te su datum ispravljali i uskladjivali čak tri puta...