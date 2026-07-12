Bivši rijaliti učesnik Filip Car progovorio je o svom odnosu sa nekadašnjom partnerkom Aleksandrom Nikolić s kojom je dobio ćerkicu Leonu, te je priznao da su oni uspeli da prevaziđu nesuglasice i dogovore se oko odgajanja njihove naslednice i pronađu zajednički jezik. On je otkrio da će ćerkica provesti kod njega celo leto.

- Sa ćerkicom je sve kako treba, dobro je sve. Ovo je jedan period kad mi sve ide kako treba, iskren da budem. Što se tiče Aleksandre Nikolić, o njenom životu ne znam sada mnogo, imamo odličan odnos kada je u pitanju reč o našoj ćerkici. Evo, sada ću da kažem, Leona će provesti celu sezonu u Hrvatskoj. Aleksandra se malo povukla iz medija, iz njenih nekih privatnih razloga, ona zna najbolje zbog čega - priča Car, pa nastavlja:



- Ćerkica je bila ovde, ali ovog puta će biti duže. Aleksandra i ja ne želimo da toliko prikazujemo dete i da je medijski eksponiramo. Deci je sigurno zanimljivije kad su na moru, dolaze deca od mojih rođaka. Naravno, detetu je uvek potrebna majka, ali dobro. E, sad, mi smo započeli odnos u rijalitiju, to je činjenica, ljudi se vezuju nekako za taj naš odnos. Formirala se ta neka podrška ljudi, jer je ona bila pre mene sa Dejanom, pa sada je problem nastao tu oko tih ljudi koji nas prate, jer je to nezahvalna publika. Umesto ljudima da bude drago jer smo dogovor napravili oko deteta i jer smo spustili loptu, pronašli zajednički jezik kao roditelji, jer kao partneri nismo mogli, oni napadaju - rekao je Car u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

"Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto"

Podsetimo, u septembru je počela Zadruga 9 Elita, a iako je potpisala ugovor sa Željkom Mitrovićem, Aleksandra Nikolić ipak nije ušla u rijaliti.

Naime, Aleksandra Nikolić u poslednjem trenutku je ipak odlučila da ne bude deo Zadruge 9 Elite, jer kako kaže, nije mogla da se odvoji od ćerke.

- Kao što i sami vidite strasti su se smirile i lopta se spustila, što je trebalo i ranije da se desi. Vreme se nažalost ne može vratiti, krivi smo oboje. Stavili smo sreću naše ćerke na prvo mesto svako dete zaslužuje ljubav majke i oca. Sve ružno što je izgovoreno ostavila sam po strani i dala sam priliku jednom novom prijateljskom odnosu isključivo zbog naše ćerke. Ne želim da se bilo ko petlja u moju odluku i ne šaljite mi budalaštine jer ću svakoga ko mi pošalje bilo šta vezano za Filipa ili bilo koga drugog blokirati.

- Moja odluka je da dete provede vreme sa svojim ocem i familijom i mislim da se to nikoga drugog ne tiče. Bilo kakve insinuacije ne dolaze u obzir svako ko pomisli da može da se petlja u porodične odnose momentalno će biti odstranjen iz. mog života. Ovim putem se izvinjavam Filipovoj majci ostalim članovima porodice što su doživeli neprijatnosti zbog mene. Ja ću zbog sreće moje ćerkice apsolutno sve učiniti i mislim da je ovo najispravnije - napisala je Aleksandra Nikolić na Instagramu.

Filip o Staniji Dobrojević

Filip je snimio video poruku u kojoj je potpuno otvoreno priznao šta očekuje od Stanijinog bombastičnog pojavljivanja na imanju.

- Mislim da je Stanijin ulazak prava stvar i da će mnogo elitari odmah da padnu u trans - istakao je Car bez dlake na jeziku, najavljujući neviđeni haos u "Eliti".

Ono što je posebno zaintrigiralo javnost jeste njegova izjava o konačnom razrešenju drame koja intrigira gledaoce.

- Mislim da je vreme da se raščivija agonija koja traje tri godine. Svakako za nas gledaoce pun pogodak, uživaćemo - poručio je Filip u svom obraćanju.

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