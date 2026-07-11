Rijaliti učesnici Asmin Durdžić i Maja Marinković ne prestaju sa svađama, a ovoga puta imali su žestok okršaj u pušionici, pa ih je obezbeđenje pratilo kako ne bi došlo do fizičkog sukoba.

Tokom svađe Maja je sve vreme kukala da joj je muka, a Asmin joj je više puta ponovio da uradi test za trudnoću jer je možda u drugom stanju.



Durdžić je tokom celog dana bio besan, pa je uralo.

- Je l' treba da te vređam i ponižavam? Da li želiš to? Pusti me na miru - besneo je Asmin.

- Neću, nema napolje - rekla je Maja.

- Meni je muka - rekla je Maja.

- Boli me k*rac idi radi test za trudnoću jer si možda trudna. Da li na to aludiraš? - govorio je on.

- Ne, nego sam gladna. Da li ćeš mi napraviti da jedem? - rekla je ona.

- Ne, imaš hleb i paštetu i jedi. Ti sad biraš Kačavenda ili ja - pričao je Asmin.

- Ti. Zar nisi rekao da sam ja slobodna devojka? Ljubi svoje mače - pričala je ona, a on ju je odmah ljubio.

- Kunem ti se da mi je muka - rekla je Maja.

- Idi radi test za trudnoću - ponovo je on.

- Ma nije to, nego sam gladna. Ajde da pržimo jaja - dodao je on.

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