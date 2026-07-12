Nakon meseci ispunjenih koncertima, nastupima i brojnim poslovnim obavezama, pevačica Dragana Mirković odlučila je da napravi predah i posveti se zasluženom odmoru.

Pevačica je spakovala kofere i ako je suditi prema fotografiji otputovala u Hrvatsku, odakle je svojim pratiocima pokazala delić letnje atmosfere. Iako je otkrila da uživa u morskom ambijentu, nije želela da otkrije ko joj pravi društvo na odmoru, pa je taj detalj za sada ostao nepoznat.

Zanimljivo je da se Dragana trenutno nalazi u istoj zemlji u kojoj njen bivši suprug Toni Bijelić poseduje luksuznu nekretninu. Naime, Bijelić godinama ima vilu u Opatiji, međutim, prema objavljenoj fotografiji, Dragana letuje na drugoj lokaciji, daleko od mesta gde on boravi.

Pevačica je prethodnih meseci bila maksimalno posvećena publici, održavši veliki broj koncerata širom regiona, zbog čega je odmor na Jadranu došao u pravom trenutku. Fotografije koje objavljuje pokazuju da uživa u opuštenoj atmosferi, daleko od poslovnih obaveza i medijske pažnje.

Podsetimo, Dragana Mirković i Toni Bijelić prošle godine stavili su tačku na svoj dugogodišnji brak, čime su iznenadili javnost. Vest o razvodu odjeknula je širom regiona, budući da su važili za jedan od najskladnijih estradnih parova. Nakon rastanka, oboje su nastavili svojim putem, posvetivši se porodici i poslovnim obavezama, dok detalje iz privatnog života uglavnom drže daleko od očiju javnosti.

"Sram te bilo"

Toni je nedavno žestoko prozvao Draganu, nakon što je ona pričala o krahu njihovog braka, a reči nimalo nije birao.

- Kažu u psihologiji, postoje tri koraka, odnosno tri faze u odnosima... Prva je "ne mogu da verujem da sam u tvom društvu" i padanje u nesvest. Druga je "mi smo isto". Treća je "moram da te zgazim da bih bio veći od tebe"! - poručila je Dragana bez pardona.

Mirkovićeva je potom u podkastu Bokija 13 dodala:

- Bila bih presrećna da imam nekog ko je jači od mene!

- U pitanju je jedan tužan period. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi za razvod - navela je ona potom.

Malo potom je reagovao i njen bivši muž i šokirao javnost.

- Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? - napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno - dodao je.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te... Da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju! - napisao je Toni Bijelić i izneo optužbe na račun bivše žene.

Dragana priznala: "Deca su mi pomogla"

Podsetimo, Dragana je istakla da i dalje poštuje Tonija.



- Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković.