Kao i svakog dana Veliki šef je pustio muziku učesnicima rijalitija kako bi se razbudili, ali po svemu sudeći im je bilo teško da napuste krevete.

Uprkos glasnoj muzici i jasnom znaku za buđenje, situacija u spavaćoj sobi pokazala je da je umor savladao takmičare Elite 9. Mnogi su i dalje čvrsto spavali dok je muzika tekla.

Sa druge strane, oni koji su se probudili, odlučili su da i dalje leže u krevetu kako bi ukrali još koji trenutak za odmor pre nego što započnu svoje dnevne obaveze.

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