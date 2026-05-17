Pevačica i rijaliti učesnica Milica Dugalić otvoreno je govorila o teškim životnim okolnostima i zdravstvenoj borbi kroz koju prolazi, priznajući da se već godinu dana suočava sa kancerom dojke.

-Već godinu dana vodim bitku sa kancerom leve dojke. Imam hemioterapiju, završila sam prvi i drugi ciklus. Sledeće nedelje krećem na kombinaciju hemioterapije i bioterapije. Borim se za svoj život, za opstanak i želim da ostanem srećna u svojoj porodici, uz ćerku i unuke. Nadam se da ću ih videti kako odrastaju i u kom pravcu idu njihova interesovanja, da ih usmerim. Verujem da je Bog uz mene, jer poštuje pravedne, a ja ću se boriti osmehom i disciplinom da pobedim ovo zlo u meni - rekla je Milica.

Potom je opisala kako je otkrila prve simptome i tok medicinskih ispitivanja.

-Osetila sam kvržicu sa donje strane leve dojke i otišla na mamografiju, ali ništa nije pokazala. Ponovila sam pregled, zatim ponovo mamografiju. Nakon toga sam otišla na onkologiju, gde su rađeni ultrazvuci, ali ništa nije uočeno. Tek punkcija je pokazala prisustvo kancerogenih ćelija, a biohemijske analize su to potvrdile. Zatim sam uradila magnetnu rezonancu, koja je pokazala svaku promenu u mom organizmu. Čak i pomerene sedmi i osmi pršljen, što je posledica saobraćajne nesreće od pre 50 godina - objasnila je ona.

Naglasila je važnost redovnih pregleda i brige o zdravlju.

-Najvažnije je da čim osetite da vam nešto nije u redu, ne čekate. Odmah otići na detaljne preglede. Magnetna rezonanca je pokazala sve promene u mom telu - poručila je.

Govoreći o svakodnevnom životu, istakla je da je promenila način ishrane i životne navike.

.Ništa me ne boli, već godinu dana se lečim. Nema temperature, nema mučnine. Promenila sam ishranu, koristim uglavnom voće i povrće, pravim sokove, ne pijem mleko niti jedem sir, osim kozjeg. Nekada sam jela mnogo čokolade, sada je samo sanjam. Ali voćni šećer sve to nadoknađuje - rekla je Milica.

Ona je dodala da joj je energija i dalje snažna, ali i da život nije bio lak.

-Moja energija je nepresušna. Godinama sam radila i nosila porodicu. Moja ćerka Maša rođena je prevremeno, sa kilogram i 150 grama, ali se izborila. Završila je Pravni fakultet, udata je i ima dvoje dece - Luke i Anju - rekla je ona.

Govorila je i o suprugu, koji se već godinama bori sa posledicama zdravstvenih problema.

-Moj suprug, sa kojim sam 40 godina u braku, imao je tri moždana udara i polineuropatiju. Već tri godine nije izašao iz stana, teško se kreće i ja mu pomažem u svemu. Ima pomoć medicinske sestre kada putujem ili imam obaveze. Kada idemo na rođendane ili okupljanja, potrebna su mi dva jaka muškarca da ga smeste u auto - ispričala je ona.

"Mnogo puta noću plačem"

Podvukla je da se uprkos svemu trudi da ostane pozitivna i aktivna.

-Predlažem svima da govore o svojim problemima, jer tako skidaju teret sa sebe. Mnogo puta noću plačem kada me niko ne čuje, ali ujutru se borim dalje. Kada su deca i unuci tu, niko ne primećuje kroz šta prolazim - bila je iskrena.

Osvrnula se i na finansijske poteškoće koje su imale nakon izbeglištva sa Kosova.

-Kada smo 1999. godine napustili Prištinu, krenuli smo sa minimumom stvari. Teško je bilo početi ispočetka. Radila sam u Zvečanu, putovala i održavala porodicu. Suprug je izgubio posao nakon bombardovanja, a ubrzo zatim doživeo i zdravstvene probleme - navela je ona.

Na kraju je istakla da uprkos svemu nastavlja da radi i stvara.

Spremam novi album u drugačijoj formi. Ranije su me kritikovali, a kasnije su mnogi radili isto što i ja. Muzika ostaje moja velika ljubav - zaključila je za Blic.

Alo/Blic