Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za finansiranje intenziviranja korišćenja poljoprivrednog zemljišta kojim raspolažu poljoprivredne stručne i savetodavne službe i Istraživačko razvojni institut Tamiš Pančevo i to putem nabavke opreme, a za koji je opredeljeno ukupno bespovratno 35 miliona dinara.

Konkurs je otvoren do 31. jula, a bespovratna sredstava se dodeljuju za podršku investicija u iznosu do 100 odsto ukupno prihvatljivih troškova, a prilikom obračuna, uzima se vrednost prihvatljivih troškova investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu.

Bespovratna sredstva su namenjena za nabavku terenskog vozila za kontrole, pogonskih mašina u poljoprivredi, priključnih mašina za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta, kao i za mašina za transport, setvu i sadnju, đubrenje zemljišta, zaštitu bilja, opreme za orezivanje, drobljenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon rezidbe voćnih vrsta, ali i laboratorijske i ostale opreme.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se i oprema nabavljena u postupku javne nabavke posle 1. januara ove godine.

Cilj ovog konkursa, kako je navedeno je stvaranje uslova za kvalitetniju biljnu proizvodnju na oglednim parcelama poljoprivrednog zemljišta koje koriste poljoprivredne stručne i savetodavne službe i Istraživačko razvojni istitut Tamiš Pančevo.

Naglašava se i da se korišćenjem savremene opreme u poljoprivrednoj proizvodnji, kod izvođenja ogleda stvaraju uslovi za bolje iskorišćenje primenjenih imputa i ostvarenje boljih rezultata u poljoprivrednoj proizvodnji.

Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, kao i elektronski putem digitalne platforme agrosens APV, prenosi Tanjug.

Dodatne informacije i termin za konsultacije mogu se dobiti putem elektronske pošte: psp@vojvodina.gov.rs .