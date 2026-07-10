Dok Svetsko prvenstvo i dalje budi ogromnu pažnju ljubitelja fudbala, jedna fotografija sa Mundijala održanog 1962. godine u Čileu ponovo je postala viralna. Razlog nije legendarna pobeda Brazila, već predmet koji je jedan navijač držao u rukama.

Na fotografiji se vidi kapiten Brazila Mauro Ramos kako slavi osvajanje titule, dok se odmah ispod njega nalazi osoba za koju mnogi na prvi pogled tvrde da drži – mobilni telefon.

"Putnik kroz vreme?" Fotografija pokrenula lavinu komentara

Fotografija je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, gde su pojedini korisnici tvrdili da je u pitanju dokaz o "putniku kroz vreme".

"Dok šampionski tim slavi, čovek u publici snima trenutak mobilnim telefonom. Mobilni 1962. godine? Mora da je putnik kroz vreme", napisao je jedan korisnik platforme X.

Teorija se brzo proširila internetom, posebno zato što predmet zaista podseća na preklopni telefon kakvi su bili popularni devedesetih godina.

Istina je mnogo jednostavnija

Međutim, detaljnija analiza fotografije otkriva da nikakvog mobilnog telefona nije bilo.

Osoba zapravo u ruci drži takozvani box-camera foto-aparat, uređaj koji je bio veoma rasprostranjen tokom prve polovine 20. veka.

Zbog svog pravougaonog oblika i načina na koji se držao jednom rukom, iz određenog ugla može lako da podseti na preklopni telefon.

Kako je nastala zabuna?

Dodatnu zabunu stvara činjenica da Mauro Ramos na fotografiji izgleda kao da gleda pravo u predmet koji navijač drži u ruci, zbog čega mnogima deluje kao da je i sam primetio nešto nesvakidašnje.

Ipak, istorija tehnologije ne ostavlja mnogo prostora za misteriju.

Prvi komercijalno uspešan preklopni mobilni telefon, Motorola StarTAC, predstavljen je tek 1996. godine, čak 34 godine nakon nastanka fotografije.

Upravo zato stručnjaci smatraju da je u pitanju zanimljiva optička varka koja pokazuje koliko lako današnja tehnologija može promeniti način na koji posmatramo istorijske fotografije.