Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za dinar u narednih sedam dana, pa će evro dizel koštati 220 dinara za litar, a benzin (BMB 95) 196 dinara, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.

Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

Vlada Srbije spušta akcize

Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte donosi se, kako je navedeno u predlogu, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 din/litar, bezolovni benzin 64,80 din/litar i za gasna ulja (dizel) 66,64 din/litar.

Cene nafte u svetu pala

Prema podacima sa berze u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI pala je za 0,76 odsto na 71,535 dolara za barel, a cena nafte Brent za 0,88 odsto na 75,719 dolara.