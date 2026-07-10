Maksimalne maloprodajne cene dizela i benzina biće više za dinar u narednih sedam dana, pa će evro dizel koštati 220 dinara za litar, a benzin (BMB 95) 196 dinara, potvrđeno je danas Tanjugu u Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine.
Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova.
Privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Vlada Srbije spušta akcize
Vlada Srbije trebalo bi danas da usvoji predlog Ministarstva finansije da se akcize na naftne derivate smanje za dodatnih pet odsto, tako da ukupno umanjenje akciza iznosi 10 odsto, od 13. do 19. jula, rečeno je Tanjugu u ministarstvu.
Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte donosi se, kako je navedeno u predlogu, zbog povećanja proizvođačkih cena naftnih derivata usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.
Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 68,90 din/litar, bezolovni benzin 64,80 din/litar i za gasna ulja (dizel) 66,64 din/litar.
Cene nafte u svetu pala
Prema podacima sa berze u 9.30 časova, cena sirove nafte WTI pala je za 0,76 odsto na 71,535 dolara za barel, a cena nafte Brent za 0,88 odsto na 75,719 dolara.
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