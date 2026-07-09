Ruske agencije i vrhovni komandant odlično znaju šta moraju da rade. I verujte mi, radimo sve što je potrebno da se zaštite naši interesi, izjavio je Peskov.



- NATO, Severnoatlantska alijansa, u suštini je instrument koji je stvoren za konfrontaciju. Alijansa nije izgubila svoju svrhu. Ostaje verna svojoj svrsi. Glavni protivnik Saveza je uvek bio, prvo, Sovjetski Savez, a zatim naslednik Sovjetskog Saveza, Ruska Federacija. Tako i ostaje - rekao je Peskov za agenciju Vesti.

Prema njegovim rečima, ovo obavezuje Rusiju da bude jaka, samouverena i da nastavi doslednu politiku.

- Prvo, u vezi sa razvojem naše zemlje – tehnološkim, ekonomskim – i obezbeđivanjem i zaštitom naših interesa od agresivnih akcija NATO-a. Jer sam čin proglašenja nekoga protivnikom je u stvari agresivan čin - objasnio je Peskov.

Podsetio je da deklaracija, koju je NATO juče objavio, potvrđuje da je Rusija glavni protivnik NATO-a i istakao da to nije ništa novo. Kako dodaje, to je jednostavno potvrda onoga što su već znali.

Peskov je naglasio da sve ruske relevantne agencije i vrhovni komandant "odlično znaju šta treba da rade".

- I verujte mi, radimo sve što je potrebno da se zaštite naši interesi - poručio je Peskov, komentarišući izveštaje da Sjedinjene Države nameravaju da prenesu licencu za proizvodnju protivvazdušnih raketnih sistema "patriot" Ukrajini.

NATO je juče, nakon samita u Ankari, objavio deklaraciju u kojoj je proglasio Rusiju "dugoročnom pretnjom evroatlantskoj bezbednosti" i obavezao se da će Kijevu pružiti 70 milijardi evra u naoružanju i vojnoj pomoći 2026. godine.

Želja NATO-a da se militarizuje na kraju će biti završena porazom, upozorio je ranije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.