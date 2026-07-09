Luksuzna jahta "Grejsful" (Graceful), za koju se veruje da je povezana sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, premeštena je iz Baltičkog mora u Severomorsk, glavnu bazu ruske Severne flote, objavio je danski javni servis DR, pozivajući se na analizu satelitskih snimaka i podataka sa platforme MarineTraffic.

Jahta plovila uz pratnju ruskih ratnih brodova

Prema navodima DR-a, jahta je krajem juna prošla kroz danske vode u pratnji ruskog razarača "Severomorsk" i još jednog vojnog plovila klase "Vojvoda".

Konvoj je 28. juna napustio Baltičko more, a tokom prolaska kroz danske vode jahta je, prema izveštajima, bila prekrivena mrežama koje služe kao zaštita od napada dronovima.

Posebnu pažnju privukla je činjenica da je u junu ove godine plovilo prvi put od avgusta 2022. godine uključilo automatski identifikacioni sistem (AIS), pri čemu je kao destinacija bio naveden Istanbul.

Međutim, 30. juna AIS signal je isključen u moreuzu Skagerak.

Nekoliko dana kasnije, brod klase "Vojvoda" ponovo je registrovan na sistemima za praćenje u blizini Murmanska, na oko 70 kilometara od vojne luke.

Pre toga su "Grejsful" i brodovi iz njene pratnje boravili isključivo u Baltičkom moru, u blizini Sankt Peterburga.

Sateliti otkrili gde se sada nalazi

Danski emiter navodi da je analizom satelitskih snimaka luke Severomorsk utvrđeno da se na njima nalazi plovilo čije dimenzije i karakteristike odgovaraju jahti "Grejsful".

Kako se navodi, položaj heliodroma, oblik pramca, kao i dužina i širina broda poklapaju se sa tehničkom dokumentacijom kompanije H2 Yacht Design, koja je projektovala ovo luksuzno plovilo.

Vrednost jahte procenjuje se na između 100 i 120 miliona dolara.

Viši istraživač Danskog instituta za međunarodne studije Fleming Splidsbol Hansen ocenio je da bi jedan od razloga premeštanja mogao biti bezbednosni rizik.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je razvila bespilotne letelice i raketne sisteme koji mogu da pogode ciljeve mnogo dublje na ruskoj teritoriji nego ranije.

- Moja procena je da Ukrajinci imaju sposobnost da napadnu metu poput ovog broda. Već smo videli napade dronovima duboko unutar Rusije, uključujući područje oko Sankt Peterburga - rekao je Hansen.

Kako se navodi, ranije je još jedna luksuzna superjahta koja se dovodi u vezu sa porodicom i bliskim krugom ruskog predsednika napustila ruske vode i otplovila ka Turskoj.

Prema analizi danskih medija, premeštanje jahte moglo bi da bude povezano sa bezbednosnim razlozima i procenom da je Baltičko more postalo izloženije mogućim napadima. Zvanične potvrde o razlozima premeštanja za sada nema.

Od početka rata u Ukrajini posebna pažnja usmerena je na luksuznu imovinu koja se dovodi u vezu sa ruskim političkim vrhom. Kretanje jahti, aviona i druge vredne imovine često se prati putem satelitskih snimaka i sistema za praćenje plovidbe, naročito nakon uvođenja međunarodnih sankcija Rusiji.

Izvor: DR, MarineTraffic, United24Media