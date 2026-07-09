Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio je da NATO i Evropska unija više ne kriju svoje agresivne namere prema Rusiji.

„Obe gore pomenute rusofobne organizacije više ne kriju svoje agresivne namere prema Rusiji“, rekao je Poljanski na sastanku Stalnog saveta OEBS-a, prenose RIA Novosti.

Diplomata je takođe podsetio da je finski predsednik Aleksandar Stub, u intervjuu za Fajnenšel tajms, izjavio da lideri NATO-a podržavaju udare ukrajinskih oružanih snaga duboko na rusku teritoriju.

Prema rečima Poljanskog, ovo ukazuje na to da se NATO kladi na eskalaciju sukoba.