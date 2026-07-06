Dana 4. oktobra 1847. godine, jedan trgovac vinom sa Mauricijusa poslao je svojim partnerima u Francuskoj sasvim obično pismo u kojem ih je obavestio da je primio njihovu pošiljku.

Danas je upravo to pismo najskuplje na svetu.

Bordo pismo

Takozvano „Bordo pismo“ (Bordeaux Letter), koje se nalazi u vlasništvu anonimnog kolekcionara iz Singapura, već više od jednog veka fascinira filateliste. Sam sadržaj pisma nije naročito zanimljiv, ali ono što ga čini jedinstvenim jeste kombinacija poštanskih maraka kojima je poslato.

Edvard Frensis, trgovac vinom iz Port Luisa, glavnog grada tadašnje britanske kolonije Mauricijus, obavestio je svoje poslovne partnere u Bordou da je primio 48 buradi vina koje su mu poslali i da je već prodao gotovo trećinu pošiljke. Kako bi poslao to obično poslovno pismo, kupio je dve poštanske marke koje su tada vredele tek nekoliko novčića. Danas njihova vrednost iznosi milione dolara.

Najređa poštanska marka na svetu

Mauricijus plava (Mauritius Blue) jedna je od najpoznatijih i najređih poštanskih maraka na svetu, a znatno je vrednija od svoje „rođake“, Mauricijus ružičaste (Mauritius Pink). Upravo originalni primerci obe ove marke nalaze se na Bordo pismu, zbog čega se ono smatra najskupljim pismom na svetu, sa procenjenom vrednošću većom od pet miliona dolara.

Čuvene marke sa Mauricijusa nastale su greškom gravera 1847. godine. Umesto natpisa „Post Paid“ („Poštarina plaćena“), pored profila kraljice Viktorije ugraviran je natpis „Post Office“ („Pošta“). Pre nego što je greška ispravljena, odštampano je i prodato 500 primeraka.

Danas je poznato da je sačuvano svega 27 ovih maraka – 12 plavih i 15 ružičastih – zbog čega ih filatelisti smatraju pravim blagom.

Marke od 15 miliona evra

Neoštećene marke Mauritius Blue, koje nisu korišćene u poštanskom saobraćaju, danas se procenjuju na između 10 i 15 miliona evra.

Međutim, toliko su cenjene među kolekcionarima da se veoma retko pojavljuju na tržištu. Bordo pismo sadrži obe originalne marke, što ga čini najskupljim pismom na svetu. Prodato je na aukciji 1993. godine i od tada je u posedu misterioznog singapurskog kolekcionara, piše Oddity Central.