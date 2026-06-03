Pevač Pibo Brajson, najpoznatiji po izvođenju numera za Diznijeve klasike "Lepotica i zver" i "Aladin", preminuo je u 75. godini života nakon što je doživeo moždani udar.

Preminuo je u utorak, okružen svojim najmilijima, samo nekoliko dana nakon što je doživeo moždani udar.

Brajson se prethodnih godina suočavao sa nekoliko teških medicinskih stanja, uključujući i srčani udar 2019. godine, od kojeg se potpuno oporavio.

Porodica legendarnog muzičara se oglasila emotivnim saopštenjem povodom njegovog odlaska:

- Iako su nam srca slomljena, utehu nalazimo u saznanju koliko je Pibo bio duboko voljen i koliko je života dotakao svojim glasom i velikodušnim duhom - navodi se u saopštenju porodice.

"Njegova muzika je nosila generacije"

Njegovi najbliži su u emotivnom pismu govorili o njemu i na potresan način javnosti saopštili tužne vesti.

- Više od pet decenija Pibov izvanredan glas služio je kao muzička podloga za neke od najdragocenijih trenutaka u životu. Njegova muzika je nosila generacije kroz radosne proslave, velike ljubavne priče i trajne trenutke utehe i inspiracije - napisali su oni i svoje saopštenje zaključili su rečima da će "njegovo nasleđe i muzika živeti generacijama koje dolaze".

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