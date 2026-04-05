Najstariji pevač na srpskoj estradnoj sceni i nekadašnji član čuvenog dueta "Braća Bajić", Andrija Bajić (88) iznenadio je javnost priznanjem da uživa u ljubavi sa 41 godinom mlađom koleginicom, poznatom pod pseudonimom Mala Cana.

Iako Andrija Bajić ističe da mu je Cana desna ruka i da su kao jedna osoba, nije krio da su na početku ove romanse postojali porodični problemi i da njegovoj deci uopšte nije bilo prijatno.

- Potpuno se razumemo u svemu. Mojoj deci u početku nije bilo prijatno zato što je tolika razlika u godinama i zato što je došao neko na mesto njihove majke. Nije to tek tako jednostavno, ali su shvatile - ispričao je pevač i naglasio da oni danas funkcionišu fenomenalno.

"Shvatili smo da smo jedno za drugo"

Pored ljubavne veze ovaj estradni par neguje i poslovnu saradnju. Bajić ističe da mu partnerka u svemu pomaže, da često zajedno pevaju, a nedavno su snimili i duet. U pitanju je krajiška pesma koju su poklonili bratstvu Kuraica u znak zahvalnosti, jer su redovni gosti na njihovim poselima.

- Srećan sam, ona isto, da li neko priča ovako ili onako, to je njihov problem. Neka svako uređuje sebi život onako kako misli da je najbolje, a mi smo shvatili da smo jedno za drugo, koliko je Bog rekao da traje - zaključio je Andrija Bajić.

