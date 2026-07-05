Kristina Kija Kockar, pobednica Zadruge 1, javno je prozvala Anabelu Atijas, podelivši snimak njenog nastupa na kojem se vidi mali broj prisutnih u publici.

Uz dozu ironije, Kija je istakla da su organizatori i sama pevačica "zaboravila" da je Zrenjanin njen rodni grad, aludirajući na slabiju posećenost događaja.

-Hahaahahahahah. Organizator i Anabelči zaboravili da je Zrenjanin moj rodni grad... neće ti niko doći - napisala je Kija u objavi.

Reakcija Kije na slab poset koncerta

Potom je dodala da je to "samo jedan od milion razloga" za takav ishod, dodatno podgrevajući dugogodišnji sukob koji datira još iz perioda rijalitija.

Nastavak rijaliti konflikta

Uz to je objavila i snimak na kojem Anabela govori:

-Očigledno se nisam školovala, volela bih da nešto naučim od nje. Iznervirala se zbog Macine priče da ne može da ima decu, a ja se sećam momenta kada je Jelena Golubović rekla da je jalova - navela je Anabela ranije u emisiji na televiziji Pink.

Anabela se ranije izvinili Kiji

Podsetimo, Anabela Atijas se nakon završetka Zadruge 1 jednom prilikom javno izvinila Kiji i Slobi Radanoviću, sa kojima je prethodno bila u lošim odnosima, što je tada mnoge iznenadilo.

Tim povodom mediji su kontaktirali Kockarevu, koja je jasno odgovorila na pitanje da li prihvata njeno izvinjenje:

-Ne. Ne prihvatam. Takva izvinjenja ne prihvatam - istakla je ona.

Anabelin koncert nedavno otkazan zbog slabog interesovanja

Takođe, pevačica se nedavno suočila sa neprijatnom situacijom kada njen koncert u Bajinoj Bašti nije održan zbog slabog interesovanja publike.

Organizatori su se tada oglasili saopštenjem:

-Obaveštenje. Nažalost, koncert Anabele zakazan za 13. februar neće biti održan. Ovog puta interesovanje nije bilo u meri koja bi opravdala događaj kakav želimo da vam pružimo - navedeno je u objavi organizatora.