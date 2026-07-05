Una Čolić, starija ćerka čuvenog pevača Zdravka Čolića, često sa svojim pratiocima na društvenim mrežama deli detalje iz privatnog života, a njena najnovija objava ponovo je privukla veliku pažnju.

Naviknuta na luksuzan način života, Una je ovoga puta pokazala skupocene automobile koji su se našli u njenom okruženju, što je izazvalo brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na fotografijama se našao Audi Q8 55 TFSI, čija se cena kreće i do 110.000 evra, kao i Lamborghini Huracan, čija vrednost iznosi oko 300.000 evra.

Luksuzni stil i Instagram objave

Mnogi su u komentarima istakli da bi voleli da vode život poput njenog, dok ovakve objave nisu retkost na mrežama Čoline ćerke.

Podsetimo, nedavno je posetila Hram Svetog Save, gde se poklonila Bogorodičinom pojasu.

Nakon ulaska u hram pod zlatnom kupolom, pohvalila se osveštanom trakicom koju vernici tradicionalno dobijaju, držeći je u ruci ispred ulaza.

Tom prilikom fotografisala je i patike svog dečka, koji je od nje stariji deset godina i bavi se prodajom auto-delova, čime je, prema mišljenju mnogih, pokazala da važne životne i duhovne trenutke dele zajedno.