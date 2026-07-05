Dragana Džajić, ćerka legendarnog fudbalera Dragana Džajića, nakon dve godine rada na televiziji odlučila je da podnese otkaz.

Svoju voditeljsku karijeru započela je 2024. godine, kada je dobila angažman u okviru jedne modne emisije.

Sada je tu saradnju zvanično završila, a iz televizije je ispraćena u prijateljskoj atmosferi, što potvrđuje i činjenica da je od kolega dobila brojne poklone, čime se i sama pohvalila.

Kako se navodi, Dragana se sprema za nove poslovne projekte i profesionalne izazove, zbog čega je odlučila da napusti dosadašnje radno mesto i otvori novo poglavlje u karijeri.

Inače, ona je u srećnom braku sa Milošem Ivanovićem, sa kojim ima sina Vida. Porodica joj je na prvom mestu, ali istovremeno aktivno gradi i svoju profesionalnu karijeru.

. Nisam žena koja sedi kod kuće i brine samo o domaćinstvu. Moja majka nikada nije bila takva i smatram da je to dobar primer za dete. Nije uvek lako, ali je zdravo - konstatovala je svojevremeno.

Alo/Telegraf