Nakon više od dve decenije, Vesna Đogani nedavno je izrekla šokantne tvrdnje o razvodu Đoleta Đoganija i Slađe Delibašić, otkrivši šta je, prema njenim rečima, bio pravi razlog njihovog rastanka.

Iako su mnogi godinama upravo nju krivili za krah tog braka, pevačica je odlučila da stane na put nagađanjima i otkrije svoju stranu priče.

Vesna je nedavno tvrdila da su bivšu suprugu Đoleta Đoganija navodno na "delu" zatekli Gagi Đogani i Anabela Atijas, koji su o svemu odmah obavestili tada.

-To je ta etiketa koja ti se zalepi, bam, i ti to kad ti se zalepi više nikad ne možeš da skineš. Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju videli u lobiju jednog hotela kako sedi sa "prijateljem", njihovim zajedničkim prijateljem, i drži se za ruku. Kada su videli njih dvoje, oni su sklonili ruke - ispričala je Vesna nedavno.

Potom je dodala da je reč o bračnom paru sa kojim su Slađa i Đole godinama odlazili na zimovanja.

-Nazvali su Đoleta i rekli mu šta se dešava. Ona je više puta i sama, gostujući u emisijama, govorila: "Ljudi, želela sa, da budem samostalna. Njega više nisam trpela, nisam ga volela i nisam želela u svojoj blizini - nastavila je pevačica za Grand.

Slađa se na kraju oglasila

Nedugo nakon njene izjave oglasila se i Slađa Delibašić, koja je demantovala njene tvrdnje.

-To su nebuloze, ne znam šta je time htela da postigne, niti me interesuje. Pričaju gluposti - poručila je ona.

Pevačica i dalje intrigira javnost komentarima o bivšem suprugu i njegovoj sadašnjoj partnerki.

Gostujući kod Lune Đogani, Slađa je bez zadrške govorila o Vesni.

-Kad je vidim, počnem da se smejem. Meni je sve to interesantno, ljudi. Ispunila je svoj životni san. Tu sam čekala neku zahvalnost od nje, da kaže: "Hvala ti što si otišla, dala si mi ono što sam oduvek želela da budem" - istakla je Delibašićeva.

Patio nakon razvoda

Đole je već dve decenije u skladnoj zajednici sa Vesnom, dok iz braka sa Slađom ima dve ćerke.

Denser nikada nije krio da je upravo Slađa bila ta koja je inicirala razvod i poželela samostalnost, kao ni to da mu je kraj prve velike ljubavi izuzetno teško pao.

Nedavno je u jednoj emisiji, sa knedlom u grlu i na ivici suza govorio o bivšoj supruzi.

-Verovao sam i bio sto posto siguran da ljubav između mene i Slađe nikada neće prestati - rekao je, a potom emotivno odgovorio na pitanje voditeljke da li ga je sve to pogodilo i da li je nakon toga izgubio veru u ljubav?

-Pa nisam... Bio sam baš onako... Sad si me pogodila. Sad mi nije dobro. Vrati se ta emocija i energija koja je tada postojala. Kada ti se desi nešto previše loše, pa se ponovo vratiš na to, opet sve proživljavaš - iskreno je priznao Đogani.

