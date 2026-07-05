Vreme kada je Evropa mogla da prepusti svoju odbranu i bezbednost Americi završeno je, ocenili su generalni sekretar NATO Mark Rute i predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen u zajedničkom autorskom tekstu za list Ekonomist.

Oni su priznali da je Evropa unutar Severoatlantskog saveza dugo bila previše oslonjena na vojne kapacitete Vašingtona, ali su naglasili da su surova stvarnost i opasnosti današnjeg sveta okončali takav način razmišljanja.

Saveznici sada moraju ubrzano da pokreću sopstvenu odbrambenu industriju kako bi bili spremni za potencijalni rat.

U tekstu se navodi da trenutni evropski proizvodni kapaciteti ne mogu da prate potražnju na tržištu.

Vojna podrška koju Zapad šalje Ukrajini, kao i razvoj sukoba na Bliskom istoku, izvršili su ogroman dodatni pritisak na vojne zalihe država članica, pre svega u segmentu PVO presretača i sistema za borbu protiv bespilotnih letelica.

Kao ključni razlog za hitno naoružavanje, Rute i fon der Lajen izdvajaju jačanje odbrambenih kapaciteta Rusije, Kine, Irana i Severne Koreje.

Oni naglašavaju da Moskva investira preko 40 odsto državnog budžeta u odbranu i danonoćno proizvodi vojnu opremu, zbog čega zapadna vojna industrija mora da reaguje brže i masovnije nego do sada.

(Politika onlajn)