Ukrajinski diplomata izrazio je zabrinutost zbog mogućnosti pojavljivanja ruske mornarice na Dunavu, piše ruska agencija RIA Novosti.

Kako prenosi ruska strana, bivši ambasador Ukrajine pri Evropskoj uniji, Andrej Veselovski, pokušao je da upozori Evropu na, kako je predstavio, moguće posledice u slučaju poraza Kijeva u sukobu sa Moskvom.

On je rekao da bi ruski ratni brodovi mogli da plove rutom koja koja prolazi i kroz Srbiju.

- Ja to uvek objašnjavam vrlo jednostavno: ruski ratni brodovi ploviće Dunavom do Bratislave, Beča i dalje. To je sve - rekao je u intervjuu za „Ukrinform“.

Prema tvrdnjama diplomate, pobeda Rusije u sukobu navodno bi predstavljala direktnu pretnju bezbednosti evropskih prestonica. Veselovski je takođe izrazio mišljenje da Poljska i Mađarska, koje kritikuju postupke Kijeva, prepoznaju „smrtonosnu opasnost“ od poraza Ukrajine.

Ruska agencija podseća da je ranije u intervjuu američkom novinaru Takeru Karlsonu ruski predsednik Vladimir Putin rekao da Moskva nema nameru da napada države NATO-a, jer za to, kako je rekao, nema nikakvog smisla.

Putin je ocenio da zapadni političari redovno plaše svoje stanovništvo navodnom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema, ali da „pametni ljudi odlično razumeju da je to lažna priča“.

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