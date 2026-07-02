Pevačica Džejla Ramović, pobednica takmičenja "Zvezde Granda", ponovo je oduševila pratioce na društvenim mrežama elegantnim izdanjem.

Dok se u javnosti mnogo govori o njenom odnosu sa Jakovom Jozinovićem, Džejla je na Instagramu podelila fotografije koje su za kratko vreme privukle veliku pažnju.

Pevačica je pozirala ispred jednog dvorca u svetloplavoj čipkanoj mini-haljini sa naglašenim ramenima.

Na prvi pogled, Džejlina kreacija deluje veoma elegantno i svedeno, budući da je haljina zakopčana do grla i ima romantičan čipkani kroj.

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Ipak, pravo iznenađenje nalazi se na zadnjoj strani, jer haljina otkriva gola leđa, što je celom izdanju dalo dozu prefinjene provokacije.

Uz fotografiju je kratko napisala: "Plavo pruža drugačiji osećaj", a komplimenti na račun njenog izgleda i stila odmah su se nizali u komentarima.

Svi pričaju o njenom odnosu sa Jakovom

Džejla Ramović poslednjih dana je u fokusu javnosti i zbog priča o odnosu sa kolegom Jakovom Jozinovićem.

Njih dvoje su dospeli u centar pažnje nakon snimka sa jahte, koji je pokrenuo spekulacije o njihovoj romansi.

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Džejla se tim povodom nije detaljno oglašavala, ali je novom objavom jasno pokazala da i dalje pažnju javnosti vešto usmerava na muziku, stil i svoj prepoznatljiv modni izraz.

Pre Jakova povezivali je sa Bojanom Cvijetićaninom

Pevačica se ranije dovodila u vezu i sa Bojanom Cvijetićaninom, frontmenom grupe "Džoker aut".

Džejla je tada govorila da su mediji, prema njenim rečima, "pobrkali lončiće", naglašavajući da je Bojan imao važnu kreativnu ulogu u njenom spotu, a ne samo epitet njenog partnera.

Ipak, njen privatni život i dalje izaziva veliku pažnju javnosti, dok Džejla nastavlja da objavama na društvenim mrežama potvrđuje status jedne od najstilizovanijih mladih pevačica na regionalnoj sceni.

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