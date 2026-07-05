Ukrajinska Vazdušna komanda „Zapad” objavila je video-snimak koji prikazuje borbenu upotrebu nemačkog PVO sistema kratkog dometa „skajneks”. Na snimku je zabeleženo uspešno presretanje i uništavanje ruske strateške krstareće rakete H-101.

Baterija ovog sistema do sada je u Ukrajini oborila ukupno 34 napadačka drona „šahid” i dve rakete H-101.

Sistem funkcioniše tako što radarski računa putanju i koristi programabilnu municiju koja eksplodira direktno ispred mete i pravi oblak šrapnela. Vojni analitičari su sa kontrolnog interfejsa očitali da je ruski projektil leteo brzinom od oko 800 kilometara na čas, preneo je Junajted 24 Medija.

Presretanje rakete H-101 smatra se značajnim uspehom u Ukrajini jer je reč o jednom od najmodernijih ruskih oružja za precizne udare dugog dometa. Ova raketa se lansira iz strateških bombardera i ima operativni domet između 3.000 i 5.500 kilometara, što omogućava ruskoj avijaciji dejstvo duboko iz unutrašnjosti sopstvene teritorije.

Projektil nosi konvencionalno eksplozivno ili kasetno punjenje težine oko 450 kilograma. Raketa je dizajnirana sa smanjenim radarskim odrazom i sposobnošću da leti na izrazito malim visinama prateći reljef terena, zbog čega je teška meta za većinu PVO sistema.

„Skajneks”, koji proizvodi kompanija „Rajnmetal”, koristi upravo ove radarski vođene topove od 35 milimetara kako bi sprečio ovakve niskoleteće projektile i masovne napade dronovima da dosegnu ciljeve na zemlji,prenosi Politika.

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