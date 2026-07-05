Vest da bi glumica Mirka Vasiljević od septembra mogla da preuzme voditeljsku ulogu u kvizu "Ja volim Srbiju", umesto dosadašnje voditeljke Dragane Kosjerine, izazvala je veliku pažnju javnosti.

Dok je prva emisija sa Mirkom već snimljena, Dragana se oglasila na društvenim mrežama i sa putovanja podelila niz fotografija koje su privukle pažnju njenih pratilaca.

Voditeljka je pokazala kako uživa u odmoru uz more, knjige, prelepe pejzaže, delfine koji iskaču iz vode i druženje sa macama, a uz objavu je podelila i odlomak iz knjige.

-Tako su stajale stvari, nekada drveće, to su bili ljudi kao i mi, samo jači, srećniji, zaljubljeniji možda, mudriji, tako je to bilo - glasio je citat koji je podelila.

- Kap mora, komad neba, neke stvari i ostalo... - napisala je kratko Dragana u opisu objave, koja je raznežila mnoge.

Inače, Mirka Vasiljević je govorila o tome kako se snašla u ulozi voditeljke i otkrila da je prvo snimanje već završeno.

- Radila sam već jednu emisiju kao voditeljka "Ja volim Srbiju", već smo imali jedno snimanje, i negde je plan da već od septembra meseca vidimo kakav je plan za narednu sezonu - rekla je Mirka za "Srbiju Danas".

Kako ističe, ulazak u ovaj projekat došao je sasvim prirodno, jer sa velikim delom ekipe već godinama sarađuje na različitim televizijskim projektima.

- Radila sam na većim projektima sa njima poput serije "Urgentni centar", "Dadilju sa sela", sada snimamo i drugu sezonu. Stvorili smo jedan lep i profesionalan odnos. Negde sam i prijatelj kuće sa ljudima koji rade ispred i iza kamere - objasnila je i dodala:

- Bilo mi je jako prijatno na snimanju. Poznajem se sa ljudima iza i ispred kamere, a kada imate neku istoriju zajedno, onda ste svom na svome. Na prvom snimanju mi je bilo vrlo uzbudljivo, dinamično i interesantno, a publika me je divno dočekala. Na kraju smo svi sa osmesima otišli kući, što znači da je odrađen dobar posao.

- Dragana, Nele i Oki maestralno rade svoj posao, ali, ukoliko dođe do promena, tu smo da pomognemo i podržimo format. Nadam se dobrom ishodu i volela bih da ovaj format traje što duže - poručila je Mirka Vasiljević.

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