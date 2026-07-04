Pevač Era Ojdanić bio je vidno potresen kada je čuo vest da se njegov unuk Andrija predozirao.

Sada su se pojavile nove tvrdnje o Andrijinom stanju. Izvor blizak porodici je za Telegraf istakao da se Andrija navodno zaključao u kući i pretio da će izvršiti suicid.

Erin unuk se sada oseća dobro i nalazi se u porodičnoj kući sa majkom.

- Dobro je, dolazimo svi od šoka sebi zbog svega što se dogodilo. On je u kući sa majkom, paze na njega, jutros se rano probudio, ne odvajaju se od roditelji od Andrije - rekao je izvor za pomenuti medij.

"Šokiran sam"

Podsetimo, Era je sinoć govorio o unuku.

- Iskren da budem, prvi put čujem ovo od vas. On je već dva dana kod majke u Resniku. Jesam obezbedio celu svoju familiju, ali da nekoga obezbedim, a da on koristi narkotike, to je neprihvatljivo. Ne znam šta da kažem, šokiran sam. Evo spremam se za koncert mog kolege Milančeta Radosavljevića, uopšte nisam upućen u ovo - poručio je pevač za Kurir.

Alo/Telegraf

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