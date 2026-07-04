Era Ojdanić se konačno oglasio i otkrio šta se dešava sa njegovim unukom Andrijom nakon što se pojavila vest da se predozirao.

Kako je ispričao, stupio je u kontakt sa snajkom Jelenom noćas odmah nakon koncerta Milančeta Radosavljevića.

Naime, Era je istakao da nije znao šta se dešava sve dok ga novinari na događaju nisu pitali o navodima da se njegov unuk predozirao.

- Sinoć sam došao na koncert Milančeta Radosavljevića sa mnogo pozitivne energije. Novinari su me pitali šta se dešava sa Andrijom, ja sam tada prvi put čuo da postoji nešto što je vezano za mog unuku. Tri dana je kod majke u Resniku. Nije ni kod mene ni kod Dragutina, mog sina. Ne znam šta se izdešavalo - rekao je Era, a potom otkrio da se noćas i jutros čuo sa snajkom.

"Došle su policija i Hitna"

- Čuo sam se sa snajkom Jelenom. Noćas, kada sam došao kući oko dva sata, okrenuo sam snajku i pitao je šta se dešava sa Andrijom. Ona mi je rekla da mu je pozlilo kod kuće, ona je bila na poslu, njegova baba, majka od snajke, pozvala je Hitnu pomoć. Došli su, a on je odbio da ih primi, rekao je da se dobro oseća. Hitna je pozvala policiju i sa policijom su tu pričali, tad je stigla Jelena i objasnila neke stvari. Jutros je ustao, doručkovao i prilegao da odmori - rekao je Era Ojdanić.

Alo/Blic

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