Unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić, kako saznaju domaći mediji danas se predozirao narkoticima u Resniku, zbog čega je morala da reaguje hitna pomoć ali i policija.





Po dolasku ekipe hitne pomoći ustanovljeno je da je uzeo preveliku dozu narkotika, ali na sreću uspeli su da mu pomognu.

Međutim, Erin unuk je, nakon što je došao sebi, odbio da ide u bolnicu, rekavši lekarima da je na terapiji za lečenje od zavisnosti.

Kako saznaju mediji za stanje u kojem našao mlađani Andrija porodica najviše krivi pevača. Tvrde da mu je Era obezbedio lagodan život, a sve to dovelo je do toga da on krene da koristi narkotike.





Prema informacijama do kojih je došla ekipa Kurira, unuk Ere Ojdanića, Andrija Ojdanić proteklih dana bio je pregledan i lečen u zdravstvenim ustanovama, uključujući VMA, a potom i u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Laza Lazarević“.

Alo/Kurir

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