Nakon napornih sedam meseci koje je proveo u Rusiji zbog sportskih obaveza i treninga, bokser Veljko Ražnatović konačno nadoknađuje propušteno vreme sa svojom porodicom.

Za savršen beg od svakodnevice, Ražnatovići su odabrali Kipar i svoju luksuznu porodičnu vilu u Aja Napi, koju je pevačica Svetlana Ceca Ražnatović kupila na kredit sada već davne 2006. godine.

Iako im prostrana vila nudi potpuni mir i izolaciju, Veljko i njegova supruga Bogdana rešili su da jedan sunčan dan provedu među ljudima, na gradskoj plaži.

Inače, sa njima je bila i Cecina majka Mirjana Veličković koja se nije odvajala od njih.

Ceca ima luks vilu na Kipru

Vila se prostire na 600 kvadratnih metara, a pevačica ju je kupila na kredit 2006. godine. U dvorištu vile nalazi se freskama oslikana kapela koju su osveštali sveštenici Srpske pravoslavne crkve.

U okviru svoje vile Ražnatovići imaju i ogroman bazen, a svaki detalj uređen je baš po njihovom ukusu.

- Želela sam nešto egzotično, lepo i da bude na samoj obali. Moj prijatelj Fotos mi je doneo fotografije ove moje vile i ja sam znala da je to to. Odmah sam podigla kredit. Da, kuću sam kupila na kredit, koji, normalno, mesečno otplaćujem - kazala je Ceca Ražnatović jednom prilikom u "Amidži šou".

Pevačica godinama odlazi u ovu ostrvsku zemlju koju je jako zavolela, a i njena deca su se tamo svojevremno školovala.

- Imam komšije Irance, Kiprane i Ruse s kojima imam sjajan odnos. To su ostvareni ljudi kojima ništa ne znači moja slava u Srbiji. U Aja Napi je predivno leto, a prija mi i da odem tamo kad u Srbiji zahladni. Dragocen mi je mir koji imam u mojoj drugoj kući - rekla je ranije Ceca.

Alo/Informer

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