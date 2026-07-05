Voditeljka Dea Đurđević i njen suprug Lazar Petrović uskoro će postati roditelji devojčice za koju su već odabrali ime Iris. Buduća majka je sada obavila svoju prvu kupovinu za naslednicu i tom prilikom podelila radosne trenutke sa svojim pratiocima.

Naime, Dea je na društvenoj mreži Instagram objavila fotografije na kojima pozira sa kesama punim novih stvari za bebu. Za ovu priliku, voditeljka je odabrala ležerno i udobno izdanje, noseći lila široku i laganu haljinu ispod koje se jasno nazirao trudnički stomak.

Pored fotografija iz šopinga, ona se osvrnula i na slatke muke sa kojima se susreću svi roditelji koji čekaju svoje prvo dete.

"Kupovina prvih stvarčica za Iris. Verujem da ste se sve susrele sa ovim kad je prva beba u pitanju - sve mi se svidelo, a u prvom mahu sve to nije ni potrebno ili je preveliko za novorođenče".

Evo ko je muž Dee Đurđević

Dea Đurđević je nedavno svom partneru Lazaru izgovorila sudbonosno "da", a malo ko zna ko je Lazar sa kojim je danas stupila u brak. Ona je otpočela ljubav sa njim nakon što je raskinula sa kolegom Mladenom Mijatovićem, a kako je poznato oni su se zabavljali u srednjoj školi. U međuvremenu putevi su ih naveli na različite strane, te su kroz godine izgubili kontakt.

Do ponovnog, ispostaviće se - sudbonosnog susreta došlo je nakon dugih petanest godina, kada je Dea okončala višegodišnju emotivnu vezu s kolegom Mladenom Mijatovićem.

Obnovili su kontakt, ponovo se rodila ljubav, te su stupili u vezu, a vest o prinovi ih je neizmerno usrećila, te jedva čekaju da postanu roditelji.

"Svi su uz mene"

Trudna voditeljka Dea Đurđević nedavno je progovorila o ocu svog deteta i blagoslovenom stanju i istakla da se oseća sjajno.

- Svi su uz mene, cela televizija i hvala na tome. Moram da kažem da ću uskoro saznati pol, ali eto Bog je odlučio, nismo planirali, ali eto kada sam saznala, kada sam videla dve crte stvarno se odsečeš, ali presrećna sam - rekla je Dea.

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