Ceca Ražnatović je odlučila da unese novine u vili u Ljutice Bogdana gde već decenijama živi sa porodicom.

Tako je započela radove na zastakljivanju terase na poslednjem spratu luksuzne vile, a razlog za ovu promenu ima i praktičnu i porodičnu notu.

Prema rečima izvora bliskih porodici, Veljko Ražnatović sa suprugom Bogdanom i sinovima Željkom, Krstanom i Isajiom uskoro će se preseliti iz Titela za Beograd, te će ovo proširenje koristiti upravo oni.

Biće uređen kao poseban apartman namenjen njihovoj porodici, čime će svako imati svoj kutak.

"Ceca vodi računa o svemu"

Ceca je lično uključena u sve detalje uređenja, te svakodnevno komunicira sa arhitektom.

- Ceca vodi računa o svemu, od izbora materijala do osvetljenja i rasporeda nameštaja. Arhitektura je njena velika strast i ništa ne prepušta slučaju - otkriva izvor.

Alo/ Blic

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