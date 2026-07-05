U bratunačkom selu Zagoni danas je služen parastos za 40 srpska civila i vojnika, od kojih je 14 ubijeno 5. jula 1992. godine u napadu muslimanskih snaga na ovo selo.

Kome je smetala Rada Gvozdenović? Devetnaestogodišnja devojka, civil. Zašto su je ubili? Pita njen brat, Tatomir Gvozdenović.

- Sestra mi je stradala kao vidni civil. Kako to znam, pa zato što sam i ja tu bio, megafonom su navodili npr. eno ih ispred štale. Ubijen mi je i otac u februaru 1995. iz demilitarizovane zone - kaže Tatomir Gvozdenović.

Za razliku od napada na ostala srpska sela na području bratunačke i srebreničke opštine, koja su muslimanske snage napadale u ranim jutarnjim časovima, napad na Zagone počeo je oko 15 časova, kada je većina stanovništva bila na njivama.

Kao i juče u Bratuncu, ni danas u Zagonima nema nikoga od predstavnika zemalja Evropske unije, da bi odali počast stradalim srspkim civilima. Kada bi došli na srpska stratišta, srušili bi mit i scenario koji je davno napisan - da su Srbi zločinci a Bošnjaci žrtve, kaže Željko Lazić iz Boračke organizacije .

- Ne tretiraju nas isto, ne tretiraju žrtve isto. Kao što znate oni dolaze u Potočare, svi mogući ambasadori, zar je problem doći i ovde. Iz kog razloga, pa iz tog koji sam upravo rekao jer su oni sve to tako zamislili - naglasio je Željko Lazić, iz Boračke organizacije opštine Bratunac.

Na današnji dan napadnuto je i srpsko selo Krnjići kod Srebrenice, kada je ubijeno 17-oro meštana.