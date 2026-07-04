Pevačica Goca Tržan oglasila se na društvenim mrežama i uputila hitan apel jer je doživela prevaru.

Kako je otkrila, njen identitet zloupotrebljen za lažnu reklamu.

Naime, neko je objavio pevačicinu intimniju fotografiju sa partnerom Rašom u prisnom zagrljaju, dok u ruci drži proizvod koji pokušavaju da prodaju preko lažnog identiteta.

- Prevara! Ne reklamiram ove proizvode niti ću ikada, prijavite i nemojte da nasedate na ovakve ili slične prevare i fotomontaže - napisala je Goca.

Isto je doživela i Milica Todorović

Inače, Goca nije jedina koja je završila kao žrtva internet prevare. Među njima našla se Milica Todorović čiji je lik lažno korišćen za prodaju preparata.

Milica je ubrzo saznala za ovu prevaru, pa se tim povodom oglasila na svom Instagram profilu.

- Dragi moji, razne kompanije koje se bave nemam pojma čime, "za mršavljenje", iskorišćavaju moj lik za reklamu nekog proizvoda, pitaj Boga čega, i to danima. Pustila sam vas jedno mesec dana, a sad ću da vas tužim, jer me svaki dan ljudi kontaktiraju i pitaju za efikasnost vašeg "proizvoda koji efikasno skida kile". Sram vas bilo - poručila je ona.

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