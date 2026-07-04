Nedavno je održan koncert "Južnog vetra" na kom su nastupile naše brojne javne ličnosti među kojima je bio i Mile Kitić.
Mile se sada osvrnuo na pomenuti događaj, te nam otkrio kako se proveo.
- Odlično je bilo, dobro, emotivno. Baš me raduje što se takva jedna manifestacija održala – rekao je Mile.
Mnoge je iznenadila činjenica da mu se u jednom trenutku na bini pridružio znatno mlađi kolega Dragomir Despić Desingerica.
- Pa dobro, ne družimo se mnogo, ali smo na neki način prijatelji. On je Južni vetar ovog vremena, ali to treba publika da odluči – poručio je pevač.
"Marta je malo pala u depresiju"
Mile Kitić je progovorio o negativnim komentarima sa kojima se susrela njegova supruga Marta Savić.
- Rekao sam joj da i kod mene postoje razni komentari, svašta se piše o ljudima koji se bave javnim poslom. Malo je pala u depresiju, ja sam joj rekao da se opusti i peva i da ne čita komentare - poručio je on.
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