Nedavno je održan koncert "Južnog vetra" na kom su nastupile naše brojne javne ličnosti među kojima je bio i Mile Kitić.

Mile se sada osvrnuo na pomenuti događaj, te nam otkrio kako se proveo.

- Odlično je bilo, dobro, emotivno. Baš me raduje što se takva jedna manifestacija održala – rekao je Mile.

Mnoge je iznenadila činjenica da mu se u jednom trenutku na bini pridružio znatno mlađi kolega Dragomir Despić Desingerica.

- Pa dobro, ne družimo se mnogo, ali smo na neki način prijatelji. On je Južni vetar ovog vremena, ali to treba publika da odluči – poručio je pevač.

"Marta je malo pala u depresiju"

Mile Kitić je progovorio o negativnim komentarima sa kojima se susrela njegova supruga Marta Savić.

- Rekao sam joj da i kod mene postoje razni komentari, svašta se piše o ljudima koji se bave javnim poslom. Malo je pala u depresiju, ja sam joj rekao da se opusti i peva i da ne čita komentare - poručio je on.

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