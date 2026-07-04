Pre dve večeri su snage u TV kvizu "Slagalica" odmerili Marko Bošković na mestu plavog i Zoran Vučković na mestu crvenog takmičara, a bura na mrežama je nastala već posle prve igre "Slagalica":

Marko je na pitanje voditeljke da sastavi najdužu reč rekao da ima reč od 7 slova, nakon čega je njegov protivnik rekao da ima reč od samo 4 slova.

Potom je i rekao koja je reč u pitanju - "telesno".

Ipak, kompjuter nije upisao ovu reč, a nakon nekoliko sekundi čekanja oglasila se voditeljka i rekla da ne mogu da prihvate odgovor jer reč ima 8 slova.

- Greška - rekao je takmičar, nakon čega se voditeljka opet oglasila.

- Vaša greška - odbrusila je Jelena Simić.

Ova odluka izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama, gde su brojni gledaoci izrazili nezadovoljstvo i stali u odbranu takmičara.

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