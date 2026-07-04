Eva Ras je glumačku karijeru započela kao mlada devojka koja je maštala o velikim ulogama na koje je danas ponosna.

Iako je imala neosporan talent koji je primećen na Akademiji, u tom periodu dogodilo joj je nešto što je moglo da je košta karijere.

- Upala sam na Akademiju sa 18 godina tako da sam ja glumica preko 60 godina - počela je priču Eva.

"Pljunuo me je"

Najviše ju je zabolelo događaj od pre pet decenija kada je doživela veliko poniženje.

- Poljski reditelj Vajda došao je u Srbiju da radi film "Sibirska lejdi Magbet" i odmah je podelio uloge Ljubi Tadiću, Oliveri Marković... Međutim trebalo im je i neko mlađe lice, a tadašnju umetnički direktor Boba Selenić odmah je predložio mene, jer je smatrao da sam ja čudo od talenta - rekla je, pa dodala:

- Čovek me je pogledao i pljunuo: "Pu, sklonite mi ovu ženu odavde." On je to rekao preda mnom. Nije me ni pustio na kasting, a bio je planetarno poznat i pljunuo me je - istakla je Eva koja je tad bila očajna.

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