Jelena Žarić Kovačević osvrnula se na dolazak opozicionih lidera u Niš, navodeći da su u grad stigli predsednik stranke Novo lice Srbije Miloš Parandilović, narodni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta i predsednik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić.

Kako je ocenila, njihov obilazak nije doneo nikakve konkretne predloge za građane.

– U Niš kod opozicionog odbornika Milića stigao je putujući cirkus u najjačem sastavu – baš za cirkus. Ne zna se koga je više briga za građane Niša. Mrtva trka u bezobrazluku i iskompleksiranosti zbog poraza na izborima u najavi – navela je Žarić Kovačević.

Dodala je da se, prema njenim rečima, tokom posete nije dogodilo ništa osim, kako tvrdi, jeftine propagande i uvreda upućenih novinarima.

– Malo su se prošetali, nikakav plan za Niš nisu izneli, pljunuli su na očigledne i merljive rezultate rada države i završili u kafani – istakla je ministarka.

"Građanima su potrebni razvoj i stabilnost"

Žarić Kovačević je ocenila da su predstavnici opozicije, kako kaže, pokazali kakvu politiku građani ne bi trebalo da podrže.

– Hvala im što su predstavili politiku za koju građani ne treba da glasaju, jer nevaspitanje, blokade, manipulacije i laži u cilju sprovođenja ličnih interesa našoj zemlji nisu potrebni – poručila je.

Prema njenim rečima, prioritet Srbije treba da budu novi razvojni projekti, očuvanje stabilnosti i unapređenje životnog standarda građana.

Ona je istakla da je važno sprovesti novi paket mera koji je predložio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ocenjujući da je to politika koja, kako kaže, pokazuje brigu o građanima.

Na kraju je izrazila uverenje da će Srpska napredna stranka nakon narednih izbora dobiti novo poverenje građana za formiranje vlasti.