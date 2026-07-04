Govoreći u programu RTV-a, predstavnica studenata u blokadi poručila je da ne vidi mogućnost političkog partnerstva sa opozicionim akterima koji su, prema njenim rečima, ranije kritikovali studentski pokret.

Kako je navela, studenti neće menjati svoj dosadašnji stav.

– Mi ostajemo dosledni onome što smo rekli. Takođe mislim da mi, kao najjača opcija, imamo pravo da postavimo neke naše uslove – izjavila je.

Razlika između tehničke i političke saradnje

Iz njenog obraćanja proizlazi da studenti u blokadi prave razliku između eventualne tehničke saradnje u izbornom procesu i političkog savezništva sa opozicionim strankama.

Prema iznetom stavu, mogućnost da pojedinci učestvuju kao kontrolori na biračkim mestima ne znači i spremnost na političku saradnju ili zajedničko delovanje sa opozicijom.

Ona je naglasila da studentski pokret ostaje pri ranije definisanim principima i da smatra da ima pravo da određuje uslove eventualne saradnje.

Izjava predstavnice studenata u blokadi ukazuje da pokret, prema iznetim stavovima, trenutno ne razmatra političko partnerstvo sa opozicionim strankama, već pravi razliku između tehničke saradnje u izbornom procesu i zajedničkog političkog delovanja.