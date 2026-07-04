Ovaj penzioner i otac dvoje dece veruje da ga vodi snažan unutrašnji osećaj i da treba da pripremi svoje poslednje počivalište dok je još u mogućnosti.

Njegova životna priča podseća na scenario akcionog filma. Tokom poslednjih 25 godina čak tri puta je doživeo teške saobraćajne nesreće. U jednoj je polomio kičmu, a lekari nisu verovali da će ikada više hodati.

Preživeo je i napad medvedice koja ga je bacila u provaliju, tri uzastopna srčana udara, a nedavno je dva puta u razmaku od sedam dana pao u komu zbog teške alergijske reakcije nakon uboda pčele.

Najdramatičnijim trenutkom smatra susret sa medvedicom.

– Zgrabila me je na ivici litice i bacila u provaliju. Padao sam kroz grane drveća i uspeo da se sakrijem u koritu potoka. Da je krenula za mnom, sigurno ne bih preživeo – ispričao je Erol.

Nakon izlaska iz bolnice, odlučio je da sabere sve što je preživeo.

– Kažu da mačke imaju devet života. Izračunao sam svoje i shvatio da sam poslednji upravo potrošio. Zato sam odlučio da sam sebi iskopam grob. Radim polako i pripremam mesto dok još mogu – rekao je.

Njegova odluka izazvala je burne reakcije u selu. Prijatelji i komšije pokušavali su da ga odgovore, smatrajući da priziva nesreću, ali je supruga, nakon svega što su zajedno prošli, na kraju prihvatila njegovu odluku.

– Rekla mi je da na ovom svetu gotovo da ne postoji nesreća koja me već nije zadesila. Zato razume kako razmišljam – zaključio je Erol.