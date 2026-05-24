Neobični ljubimac je vijetnamska svinja po imenu Merlin, mezimac ogromnog stomaka i još veće inteligencije.

Merlin, koji je nedavno proglašen Ginisovim rekorderom, kao svinja sa najviše pratilaca na Instagramu, veoma je voljen jer je vlasnici doneo u život sreću, a upoznao ju je i sa njenim budućim suprugom!

Mina živi u Sakramentu u Kaliforniji, ima mnogo životinja: psa, dva pileta, goluba, bradatog zmaja, tri pacova i dve udomljene krave.

Ali, svinja Merlin ipak je najposebnija. Mina je neko vreme bila opsednuta svinjama: posećivala je azile za životinje i svaki put kad bi videla neku svinju, osetila bi povezanost. Znala je koliko su ove životinje pametne i zarekla se da će jednog dana imati svinju ljubimca.

Merlin je bio "sladak kao dugme" kada je udomljen u martu 2020. godine, kao prase staro dva i po meseca. Merlin voli da se mazi, ali je ponekad i drzak: ako nije po njegovom, isključuje uređaje i lupa vratima! Merlin voli da nosi kapu sa propelerom i obožava šetnje, a život sa njim je kao da imate dete od 84 kilograma!

Mina je živela u stanu kada je udomila Merlina i pravo je čudo što je niko nije tužio zbog buke: kad bi bio frustriran ili gladan, Merlin je užasno skičao.

Njegova inteligencija bila je očigledna od prvog dana, pa je Mina odmah počela sa dresurom: naučio je da se vrti, trese i "daje pet" u roku od 10 minuta. Sve dok ima poslastica, on je zainteresovan da uči trikove. Njegova omiljena hrana je voće - jabuke, lubenice i banane.

Merlin komunicira sa Minom tako što pritiska njuškom 25 zasebnih dugmića na podu. Oni reprodukuju snimke njenog glasa koji izgovara "da", "ne" ili traži pažnju.

Merlin će pritisnuti „mama“ ako mu Mina zatreba, „povrće, molim“ ako želi poslasticu i „Al Kapone“ ako želi da se druži sa kućnim golubom koji voli da ga Merlin nosi na leđima.

Mina je napravila snimke Merlina koji "priča" i on ima Instagram profil i milione obožavalaca širom sveta. Nedavno je dobio nagradu Ginisove knjige rekorda za svinju sa najviše pratilaca na Instagramu - Instagram nalog merlinthepig prati 1,2 miliona ljudi .

Mina i njen verenik upoznali su se zahvaljujući Merlinu: on je gledao snimke, kontaktirao Minu i napisao da želi da se oženi njom. Godinu dana kasnije, Mina i on su se verili, a buduža mlada veliki deo svoje sreće pripisuje Merlinu i životinjama koje ima.

Iako im je život haotičan, ujedno je i veoma lep. Mnogi obožavaoci pitaju Minu da li se nervira kada Merlin konstantno pritiska dugmiće i da li planira da mu to uskrati. Mina smatra da bi to bilo okrutno, jer su dugmad njegov glasovni aparat i način da komuniciraju bez problema, piše Guardian.