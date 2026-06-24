Ginisova knjiga rekorda je prošle nedelje priznala da je 58-godišnji stanovnik Kanbere Džozef Mekgrejl-Bejtjup najglasniji čovek na planeti.

Novi Ginisov rekord

On je viknuo reč „sada“ jačinom od 122,4 decibela.

Time je oboren prethodni rekord od 121,7 dB koji je postavila učiteljica iz Severne Irske Analisa Flanagan 1994. godine. Viknula je prodorno „tiho“.

To je u opsegu buke motorne testere, mlaznog aviona koji poleće i sirene hitne pomoći iz neposredne blizine.

Nije vežbao za rekord

Pokušaj obaranja rekorda nije nešto za šta bi Mekgrejl-Bejtjup mogao da trenira, rekao je Dozef

„Nema šanse da zapravo vežbate za to. Morate to samo da zadržite za taj dan, posebno sa pokušajem obaranja svetskog rekorda“, rekao je Mekgrejl-Bejtp.

„Trebalo mi je sedam pokušaja samo za jednu reč, a to je bila reč 'sada', a i glas mi je bio promukao narednih nekoliko dana. Bio je promukao. Bilo je užasno. Dakle, ne, ne možete zaista da vežbate za to. Ali je veoma zabavno kada to radite“, dodao je.

Rekord je oborio 2. maja

Eksperimentisao je sa nekoliko reči za svoj pokušaj obaranja svetskog rekorda pre nego što se odlučio za „sada“.

Njegov povik je snimljen 2. maja u radio studiju u Kanberi od strane profesionalnog akustičkog inženjera i u prisustvu svedoka. Fajlovi su poslati Ginisovoj evidenciji rekorda, koja je u petak objavila rekord.

Ovo je drugi put da je Mekgrejl-Bejtup oborio svetski rekord. Godine 2019, oborio je rekord brzine za streličara koji je ispalio 10 strela. Njegovo vreme od 60,03 sekunde je za delić sekunde skinulo rekord koji je bio na snazi od 2015. godine.

Devet meseci kasnije, sedmogodišnji dečak je oborio Mekgrejl-Bejtupov rekord za 11,4 sekunde.

Mekgrejl-Bejtup nije bio zainteresovan da pokuša da povrati rekord u streličarstvu ili da održi svoj rekord u vikanju.

„Ako me neko pobedi, to je fantastično“, rekao je. „Rekordi su tu da bi se obarali.“, piše aol.