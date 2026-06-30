Folk pevačica Dragana Mirković i njen bivši muž, biznismen Toni Bijelić, posle razvoda nisu ostali u dobrim odnosima.

Nedavno je prozvao Draganu, nakon što je ona pričala o krahu njihovog braka, o čemu ne prestaje da se govori, dok je pevačica u prethodnom periodu u više navrata spominjala Bijelića.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13".

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Ja sam podnela zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i njen bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

"Razlog zna samo Toni"

- Nije taj razlog... A, koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? - napisao je u jednoj objavi, pa nastavio:

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno, dodao je.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da te, da objasnim... Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju! - napisao je Toni Bijelić i izneo optužbe na račun bivše žene.

"Ja sam van cele te priče"

Draganu ne dotiču šuškanja u vezi njenog odnosa sa Bijelićem.

- Mislim da su ljudi primetili da sam potpuno van cele priče i da jednostavno vodim računa o svojoj deci. Ostajem verna svojoj porodici, vodim računa o tome, volim lepe stvari. Uživam sa publikom, inače sam osoba koja je prepuna ljubavi i ništa to neće poremetiti niti može da me promeni. Mogu ljudi da mi urade nešto loše, ja ću uvek voleti ljude, ne mogu nikada postati ogorčena žena. Samo mogu sve više da volim - istakla je nedavno pevačica, pa se osvrnula na decu.

- Uvek me obraduju nečim. Klinci su divni, iako nisu više klinci, ali ja to uvek tako kažem (smeh). Oni su odrasli ljudi, jako dobri i privrženi, pametni i normalni, zahvalna sam im na tome što su uvek uz mene i što me toliko vole. Moram da kažem da su oboje preponosni na svoju majku, a to je moj najveći uspeh koji mogu da dobijem - kazala je tad Dragana za "Pink".

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