Bliži se veliki koncert "Južnog vetra" na Tašmajdanu, a tim povodom se Dragana Mirković oglasila, prisetivši se pokojnog Sinana Sakića, te je izrazila i sreću što će Sinanov sin zapevati njegove pesme na pomenutom spektaklu.

Za Draganu Mirković ovo je bio poziv koji se ne odbija.

- Dobila sam poziv od organizatora. Bez obzira što sam bila samo 5 godina u 'Južnom vetru', jako sam vezana za taj period i za publiku. Mene ljudi vezuju za taj period, nisam postavljala nikakve uslove, odmah sam rekla 'da'. Ovo je jedinstvena prilika da se odužimo publici, zato sam rekla 'da' - otkrila je Dragana na lajv uključenju kod PR-a Gorana Jovanovića.

Posebno emotivan trenutak tokom razgovora usledio je kada se pevačica prisetila svog velikog prijatelja, legendarnog Sinana Sakića, i otkrila ko će izvoditi njegove hitove na koncertu.

- Stvarno se radujem. Pre mnogo godina smo imali ovako neki koncert, ta čuvena petorka... Bez obzira na sve, ja i ovo doživljavam kao tu vrstu koncerta, bez obzira što Sinana nema među nama, nažalost. Bio mi je veliki prijatelj i mnogo smo se poštovali. Kada su mi rekli da će jedan od njegovih sinova pevati Sinanove pesme, to mi je dalo posebnu emociju i težinu. Ako neko treba da peva, to je on - izjavila je Dragana Mirković.

BONUS VIDEO: