Muzička zvezda Neda Ukraden nedavno je gostovala u popularnoj emisiji „Amidži šou“, gde je otvoreno odgovarala na pitanja o svom životu, karijeri, ali i o odnosu sa Toni Bijelić, biznismenom i bivšim suprugom njene koleginice Dragane Mirković.

Pevačica se prisetila teškog perioda devedesetih godina prošlog veka, kada je privremenu oazu mira pokušala da pronađe u Austriji.

Kako je Neda istakla, Toni Bijelić i njegov otac uvek su bili tu za nju, ali i za brojne druge kolege sa estrade koji su u to vreme boravili i radili u Beču.

Život u Beču i podrška porodice Bijelić

Neda je detaljno opisala period kada je donela odluku da se skloni od ratnih dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije i stabilnost potraži u austrijskoj prestonici.

- Tri godine sam živela u Beču, od ’92. do ’95. godine, misleći da ću tako izmaći iz tih problema u našoj zemlji. Htela sam i da dete upišem tamo u školu. Međutim, Jelena nije htela, pa sam stalno bila na relaciji. Tonija Bijelića smo upoznali svi mi pevači koji smo tamo radili, on i njegov otac su stalno dolazili na nastupe i uvek su nam pomagali kad nam je nešto trebalo oko papira - ispričala je pevačica u emisiji.

Ona je dodala da je u Beču imala i zakupljen stan, a da je Toni bio osoba na koju su svi sa estrade mogli da se oslone u svakom trenutku kada bi se pojavili administrativni ili bilo koji drugi problemi.



Pored priče o Beču i estradnim prijateljstvima, Neda Ukraden se sa puno emocija dotakla svog rodnog kraja i detinjstva. Iako decenijama uživa status jedne od najvećih zvezda na ovim prostorima, Neda nikada nije zaboravila svoje korene. Nedavno je donela odluku da potpuno renovira i od zaborava spasi staru kuću svojih bake i deke.

- Ja sam rođena u malom mestu, imamo svoje selo. To je meni nasleđe, od bake i dede. Ta kuća je bila ruinirana, ja sam je potpuno obnovila, vrlo se ponosim, to je njihov trud i muka, suze. Imam i jednu malu kamenu kuću u kojoj su se rodili moj tata i stric - otkrila je Neda.

Pevačica je kroz osmeh podelila i anegdotu iz detinjstva, opisujući kako je kao devojčica tokom letnjih raspusta imala veliku želju da se uklopi u seoske poslove, iako joj porodica to često nije dozvoljavala.



- Tu su živeli njihove životinje, uvek su imali krave, telad, svinja. Ja sam uvek molila boga, na letnjem raspustu, ja sam htela da sam spretna i odrasla kao ta deca koja tamo žive i rastu i u vinogradu i sa kravama, ali nisu mi dali da čuvam krave - zaključila je pevačica sa ponosom u glasu zbog svega što je uradila za očuvanje porodične tradicije.

BONUS VIDEO: