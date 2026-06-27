Sinoć je u Beogradu održan veliki koncert Južnog vetra, a među poslednjima na Tašmajdanu pojavili su se Dragana Mirković, Kemal Malovčić i Mile Kitić, koji su stigli zajedno u tamnoj limuzini.

Dragana Mirković bila je odevena u crno, isto kao i Mile Kitić, dok se Kemal Malovčić odlučio za sivo-belu odevnu kombinaciju.

Svi su bili vidno raspoloženi i spremni za druženje sa publikom, a Dragana je okupljenim fanovima potpisivala autograme.

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Pevačica je ranije istakla da je poziv za ovaj događaj za nju bio nešto što se ne odbija.

Dragana Mirković o pozivu organizatora i vezi sa Južnim vetrom

- Dobila sam poziv od organizatora. Iako sam u "Južnom vetru" provela svega pet godina, za taj period me vežu snažne emocije i publika. Ljudi me i danas poistovećuju sa tim vremenom. Nisam postavljala nikakve uslove, odmah sam rekla "da" - konstatovala je ona.

Dodala je i da je ovo posebna prilika da se publika još jednom oda počast tom muzičkom periodu.

- Ovo je jedinstvena prilika da se odužimo publici, zato sam odmah prihvatila poziv i rekla "da" - navela je za Kurir.