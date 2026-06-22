Toni Bijelić i Dragana Mirković važili su za jedan od najskladnijih parova na estradi, a o njihovom razvodu se i danas malo zna.

Draganina koleginica, Ivana Šašić, komentarisala je njihov odnos jednom prilikom.

Ivana je komentarisala da je sigurna u Draganinu ispravnost, te da veruje da je krivac za rastanak Toni.

- Ne znam, mislim da tu ima svega po malo i ne bih baš ulazila u to. Da je Dragana ispravna milion posto stojim iza toga. Toni je kriv, Toni, jeste - rekla je ona za "Hype".

"Deca su rekla da žele da idemo"

Podsetimo, Dragana je tek nedavno progovorila o periodu razvoda.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna. Jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre 5 godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam, ali kad ja odlučim da prekinem onda je došlo preko glave. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13", pa nastavila:

- To je bilo šokantno za mene bilo. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji razlozi. Deca uz mene ne sto posto, nego milion. Ja sam uz njih svojim životom. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan braka neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje dece nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". ? Podnela sam zahtev za razvod braka.

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