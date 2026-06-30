Put do zvezda često je bio trnovit, pa su mnoge domaće javne ličnosti pre ulaska u svet estrade obavljale sasvim obične poslove kako bi se izdržavale.

Iako danas važe za poznata imena, njihove karijere nisu započele na sceni, već u potpuno drugačijim profesijama.

Kako su poznati zarađivali pre nego što su postali slavni

Jedan od najpoznatijih primera je pevačica Lepa Brena, koja je po dolasku u Beograd radila kao dadilja.

Roditelji devojčice Ane, Cveta i Tomislav, angažovali su je da čuva njihovo dete, a obezbedili su joj i smeštaj na Tašmajdanu.

Zanimljivo je da je devojčica koju je tada čuvala danas poznata pevačica, Ana Štajdohar.

- Tog perioda se ne sećam, jer sam bila beba. Sve što znam, znam iz priča roditelja. Tada je Lepa Brena bila samo Fahreta Jahić i živela je u stanu koji su joj roditelji iznajmili, u blizini Tašmajdana, kod Paliluske pijace. Pored toga je radila kao bebisiterka i čuvala me kada nije imao ko. Kasnije je njena karijera krenula uzlaznom putanjom, a iz tog vremena ostala je simpatična anegdota. Takođe, moglo bi se reći da me je Brena na neki način usmerila ka muzici - izjavila je Štajdohar.

Muzičar Edin Dervišhalidović, poznat kao Dino Merlin, takođe nije odmah započeo muzičku karijeru.

Pre slave radio je u fabrici ležajeva "Vogošća", gde je u slobodnim trenucima na radnom mestu pisao stihove na papiru.

- Da nisam uspeo u muzici, verovatno bih nastavio da radim u fabrici ležajeva "Vogošća". Taj period je za mene bio važan i ne želim da ga zaboravim jer me je oblikovao - istakao je jednom prilikom, te dodao:

- Ljudi su mi se podsmevali jer sam pesme pisao dok sam radio u fabrici i zapisivao ih na običan papir. Uvek sam im govorio da ću jednog dana biti na televiziji - priznao je svojevremeno.

Pevačica Nadica Ademov, prema navodima izvora, pre muzičke karijere radila je na pijaci, gde je prodavala garderobu.

- Radila je od jutra do mraka na pijaci i prodavala garderobu i čarape - naveo je izvor.

- Imala je tezgu i prodavala različite stvari, najviše donji veš, čarape i majice. Uvek je imala posla - dodao je isti izvor.

Pevačica Ana Stanić svoj prvi novac zaradila je držeći privatne časove latinskog jezika još tokom gimnazije.

- Latinski sam savladala odlično i čak sam osvajala nagrade na takmičenjima. Prijatelji mojih roditelja angažovali su me da držim časove njihovom sinu koji je morao da polaže ispit. Tokom inflacije 1993. godine uspela sam da zaradim značajnu sumu novca - ispričala je ona i dodala:

- Taj novac sam potrošila na skijanje na vodi, garderobu i izlaske sa drugaricama. Zadovoljstvo je bilo veliko jer sam sama zaradila svoj prvi honorar.

Pevačica Olja Karleuša ranije je radila u butiku.

- Radila sam u butiku koji su držali momci iz Siti Pasaža. To je bilo lepo vreme. Studirala sam i želela da se osamostalim, pa sam počela da radim - bila je iskrena.

Pevačica Emina Jahović istakla je da rado pamti svoje prve profesionalne korake.

- Rado se sećam tinejdžerskih dana kada sam radila na televiziji i radiju. Tada sam prvi put pokazala svoju kreativnost, što me je kasnije usmerilo ka muzici - rekla je Jahovićeva.

Pevačica Romana Panić otkrila je da je radila više različitih poslova pre slave, uključujući prodaju na pijaci i rad u CD šopu.

- Išla sam na pijacu u pet ujutru da prodajem kafu. Radile smo u pržionici kafe, to su bila teška vremena. Sve smo radile zajedno kao porodica - navela je Romana.

Na kraju, pevačica Nada Obrić pre muzičke karijere radila je kao pravnik punih 11 godina.

- Radila sam kao pravnik i bila sam veoma uspešna u svom poslu. Rešavala sam i sporove među ljudima. Kolege su u početku bile skeptične kako ću uskladiti posao i pevanje, ali kasnije nije bilo problema - prisetila se nedavno.