Pevačica Dragana Mirković se prošle godine zvanično razvela od biznismena Tonija Bijelića nakon 25 godina braka, a sada je otkrila detalje razvoda. Ipak, nakon njene ispovesti oglasio se i Toni koji je šokirao javnost izjavom.

Nakon Draganine ispovesti Toni je tvrdio da je bivša supruga uložila novac kako bi okaljala njegovo ime.

- Nisam znala koliko sam jaka osoba. Mislila sam da sam nežna, a jača sam nego što sam mislila. To sam shvatila pre pet godina. Shvatila sam da sam srećnija sama sa svojom decom. Tako sam odlučila. Kada ja ovakva odlučim da prekinem neki odnos, ljudi moraju da znaju da je mnogo veliki razlog, jer ja sam toliko trpeljiva. Previše volim ljude i mnogo opraštam. Shvatila sam koliko sam stabilna i srećna žena - rekla je Dragana Mirković u podkastu "B-13", pa nastavila:

- To je bilo šokantno za mene. Pogrešni razlozi su u pitanju u medijima, veći su razlozi kada je odlučim da prekinem, mnogo su bolniji. Deca su uz mene ne sto posto, nego milion. Imam sreću što uživam u malim stvarima. Bio je skladan brak neko vreme. Poštujem oca svoje dece i zbog svoje njih nikada neću reći jednu reč lošu. To je za mene bio tužan period, težak momenat kada sam shvatila da to moram da uradim. Znaš ko mi je tu pomogao? Deca, Marko i Manuela. Oni su rekli: "Mama, hajde da idemo". Podnela sam zahtev za razvod braka - ispričala je Dragana Mirković, a na ovu njenu izjavu je reagovao i bivši muž Toni Bijelić i zaprepastio javnost.

"Koliko si platila da me pljuju?"

- Nije taj razlog... a koji je? Zna samo Toni, a nije to što su pisali? A koji je? - napisao je u jednom objavi, pa nastavio.

- Sramota... Toni zna, ali ćuti, nije bitno - dodao je.

- Gde je ta trudnica? Koliko si platila da me pljuju??? Aaa, nema trudnice, a ni bebe... Da, da tužan period jer nema ko da objasni. Dosta je foliranja, sram te bilo, platila si da me pljuju - napisao je Toni Bijelić i šokirao javnost.

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