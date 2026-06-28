Jelena Radanović, supruga Slobe Radanovića, koja je trenutno na odmoru na moru, zaintrigirala je objavom o mogućem razvodu, ali i pomirenju sa pevačem.

Naime, Jelena je najpre zapalila društvene mreže kada je pokazala izvajanu figuru.

Osim što redovno trenira, Radovanovićeva je navela da gladuje 100 sati.

Objavila je niz fotografije u kupaćem kostimu, a zatim i video na kom pleše uz pesmu svog supruga Slobe Radanovića "Kao da nas nije bilo".

U opisu videa napisala: "Ovo je pesma za mene. Kad me ostavi Sloba za 3 godine, pa me zove za 4".

O Slobi i razvodu

Inače, nedavno je Jelena zapalila mreže komentarom o razvodu sa Slobom Radanovićem.

Prava bura usledila je na društvenim mrežama kada je Jelena Radanović ostavila hit komentar ispod videa u kojem je gostovala naša poznata glumica Eva Ras.

U pomenutom snimku, koji je postao viralan a objavila ga je glumica Marijana Rakočević Zmajček, Eva je bez dlake na jeziku govorila o intimnim odnosima. Slavna glumica je tom prilikom priznala da loš intimni život i te kako jeste razlog za prekid braka, istakavši da se upravo zbog toga rastala od Danila Kiša.

Inspirisana Evinim iskrenim i direktnim stavom o muško-ženskim odnosima, Slobina supruga se oglasila i nasmejala mnoge svojim komentarom ispod videa: "Tri puta gledam i opet ne znam da li da se razvodim ili da se ne razvodim".

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