Jedan od najemotivnijih trenutaka prve večeri koncerta "Festival Južnog vetra" na Tašmajdanu bio je dirljiv omaž neponovljivom Sinanu Sakiću, legendi narodne muzike i jednom od najvećih simbola Južnog vetra.

Tokom večeri, hiljade okupljenih u publici zajedno su pevale njegove bezvremenske hitove, stvarajući snažnu atmosferu ispunjenu emocijama, poštovanjem i sećanjima.

Dirljiva atmosfera na Festivalu Južnog vetra u Beogradu

Na taj način je još jednom potvrđen status pesama koje su obeležile njegovu bogatu karijeru.

Sinanove najpoznatije numere prve festivalske večeri izveli su Rade Kosmajac, Sloba Radanović, Acko Nezirović i Vanesa Šokčić, koji su svaki na svoj način odali počast umetniku čije pesme i decenijama nakon njegovog stvaralaštva žive u srcima publike širom regiona.

Izvođači odali počast legendi narodne muzike

Tokom izvođenja najvećih hitova, Tašmajdan je bio osvetljen svetlima mobilnih telefona, dok su hiljade glasova pevale uglas.

Bio je to prizor koji je još jednom pokazao da Sinan Sakić nije bio samo veliki pevač, već umetnik čije delo i danas povezuje generacije i budi najdublje emocije.

Svetla mobilnih telefona i emocije na Tašmajdanu

Ovaj omaž legendi Južnog vetra izdvojio se kao jedan od najupečatljivijih segmenata prve večeri festivala, podsećajući prisutne na neizbrisiv trag koji je ostavio na domaćoj muzičkoj sceni.

Njegove pesme još jednom su potvrdile da prava muzika ne poznaje vreme i da zauvek ostaje živa kroz publiku koja ih izvodi i peva sa istim žarom kao nekada.







