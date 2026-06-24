Nekadašnji rijaliti učesnici Luna Đogani i Marko Miljković pojavili su se na promociji prvog albuma Ivane Boom Nikolić, gde su, između ostalog, govorili o susretu sa Slobom Radanovićem, ali i o glasinama koje već neko vreme kruže o njihovom braku.

Pevačica Ivana Boom Nikolić organizovala je promociju svog prvog albuma pod nazivom „2000s“, a među zvanicama su bili i Luna Đogani i Marko Miljković.

Bračni par se najpre osvrnuo na nedavne navode da u njihovom odnosu postoje problemi i da se razvode.

- To su samo tračevi koji nas prate već sedam godina. Navikli smo na to i ne opterećujemo se. Nismo dužni da budemo 24 sata pred kamerama kao u rijalitiju. Ako nas negde nema, to ne znači da se razvodimo, već da nam u tom trenutku možda ne prija da se pojavljujemo. I mi smo ljudi od krvi i mesa i potrebno nam je da se ponekad povučemo - rekli su oni.

Na pitanje da li su se javili Slobi Radanoviću, Marko je kratko odgovorio:

- Nema razloga.

Na pitanje da li im je susret bio neprijatan, Luna je rekla da nije, dok je Marko dodatno pojasnio:

- Nije nam bilo neprijatno, nema razloga za to. Bilo je samo pitanje vremena kada ćemo se negde sresti. Nema potrebe da se ponovo poteže tema koja je bila aktuelna pre deset godina. Na to je odavno stavljena tačka - rekao je Marko.

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